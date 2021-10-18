تلميذ يخطط لمذبحة ضد زملائه "المتنمرين" بـ "أمر من الله" .. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

نجح مدير مدرسة ابتدائية في روسيا، صباح اليوم، في منع مجزرة بحق تلاميذ مدرسته خطط لها أحد التلاميذ ضد زملائه "المتنمرين".

وكان التلميذ الذي خطط للمجزرة في الصف السادس الابتدائي من قرية بيرم سارس، قد أقتنع بمناشدة المدير وألقى سلاحه.

جاء ذلك عقب سماع مدير المدرسة صوت طلقات الرصاص في الممر، حيث خرج مسرعاً لتعقب مصدر الرصاص.

وسرق التلميذ ديمتري ج. كاربين سلاح والده ليتساوى مع زملائه الذين يتنمرون عليه في المدرسة.

وبحسب مصدر من وكالة إنترفاكس الروسية، فإن الصبي البالغ من العمر 12 عامًا لم يتصرف بشكل لائق، حيث أطلق رصاصتين، أصابت إحداهما الباب الزجاجي، بينما كان يصرخ بأنه يتلقى تعليمات من الله وأنا ما يقوم به بأمر من الرب.

أقنع المدير التلميذ بإلقاء السلاح والتخلي عن مخططه الإجرامي.

في وقت إطلاق النار، لم يكن هناك تلاميذ بشكل كثيف في المدرسة، لكن أحد التلاميذ أصيب بجروح طفيفة - تسبب الزجاج الذي تطاير من الرصاص في إصابة ساقه. وسيتعين على التلميذ ديمتري الخضوع لفحص نفسي.

يتم الآن التحقيق في الأسباب التي دفعت طالب الصف السادس إلى هذه الخطوة الخطيرة من قبل المحققين. ويعتبر التنمر من قبل زملاء الدراسة على رأس الأسباب.

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