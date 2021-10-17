رجل يحرق طليقته في بث مباشر على الإنترنت

المصدر: بكين - متابعات

قضت إحدى المحاكم الصينية بإعدام رجل بعد إدانته بقتل زوجته السابقة بحرقها أثناء بث مباشر على الإنترنت.

ووفقاً لـ"روسيا اليوم"، كانت المجني عليها لامو تتمتع بشعبية كبيرة على تطبيق "دويين"، وهو نسخة صينية شبيهة لتطبيق "تيك توك"، وتحظى بمتابعة آلاف الأشخاص لعدم استخدامها مستحضرات التجميل في مقاطعها.

واشتكت لامو للشرطة الصينية عدة مرات بسبب إساءة معاملة زوجها لها حتى تمكنت من الانفصال عنه، وبعد الطلاق كانت تقدم بثاً مباشراً على الإنترنت، واقتحم زوجها السابق الصورة فجأة وسكب عليها البنزين وأشعل فيها النار.

وبعد أسبوعين من الواقعة، توفيت لامو جراء معاناتها من حروق بليغة أصابت 90 في المئة من جسدها، وأدين زوجها بارتكاب جريمة القتل وحكمت المحكمة عليه بالإعدام.

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