فتاة تفقد حياتها بسبب "تركيب الستائر"

المصدر: القاهرة - متابعات

شهدت إحدى المدن المصرية واقعة وفاة مأساوية لفتاة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع بعد أن اختل توازنها أثناء قيامها بتركيب ستائر في شرفة شقتها بمدينة الخصوص في محافظة القليوبية.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية تلقت بلاغاً من الأهالي بسقوط فتاة من شرفة مسكنها ووفاتها على الفور بمنطقة شارع العروبة، وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء قيام "مارينا. ر"، 17 سنة، طالبة، بتركيب ستائر بشرفة الشقة سكنها بالطابق الرابع، اختل توازنها وسقطت أرضا في الشارع ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ والأنف والأذن.

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