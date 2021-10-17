كشف حقيقة فيديو سرقة أحد المصلين بمصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بأداء مشهد تمثيلي ساخر يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بآداء الصلاة، ويأتى من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطيله عن الصلاة، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية صاحب الصفحة المشار إليها (طالب - مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وتبين أنه الذى كان يقوم بآداء دور القائم بالصلاة في مقطع الفيديو المشار إليه.

وأضافت الوزارة أنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بقيامه بالتمثيل صحبة آخرين بقصد تحقيق أكبر عدد من المشاهدات، وجارى تحديد باقي الأشخاص بمقطع الفيديو وضبطهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news