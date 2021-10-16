وفاة أب حزناً على ابنه.. وتشييعهما في جنازة واحدة

المصدر: القاهرة - متابعات

لم يتحمل أب في مصر خبر وفاة نجله البالغ من العمر 14 عاماً وسقط ميتاً في مشهد مفجع داخل منزله بمنطقة المعادي التابعة لمحافظة القاهرة.

ووفق صحيفة "الوطن" المصرية، فإن الأب "نعيم" حاول إيقاظ نجله لكن الطفل "أدهم" لم يجب على غير العادة، وبعد محاولات عديدة لإيقاظه اكتشف أن ابنه أصبح جثة هامدة.

وانتدبت النيابة العامة المصرية الطب الشرعي لتشريح جثمان وموافاة النيابة بتقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة، وصرحت بدفن الطفل، كما صرح مفتش الصحة بدفن الأب بعد أن أثبت التقرير الطبي أن الوفاة ناتجة عن أزمة قلبية مفاجئة.

وشارك الأقارب والجيران في الجنازة المشتركة للأب وابنه، وكان المشهد مبكياً للمئات الذين شيعوا نعشي الطفل ووالده.

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