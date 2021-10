زوج يضرب زميل زوجته المعلمة دعماً لها في الصراع على منصب مدير المدرسة.. فيديو

أدى التنافس على منصب مدير مدرسة إلى شجار عنيف بين مدرس وزوج مدرسة في ولاية بيهار الهندية.

وقع الحادث الذي تورط فيه مدرسان - شيفشانكار جيري ورينكي كوماري - في مدرسة ابتدائية في أدابور في مقاطعة شامباران الشرقية بولاية بيهار.

كلاهما تسابقا على منصب المدير. انتشر مقطع فيديو يتقاتل فيه شيفشانكار جيري وزوج رينكي كوماري على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك شيفشانكار ورينكي في تنافس مع بعضهما البعض حول من يجب أن يتولى منصب المدير لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

حدث جدال حاد بينهما ذات مرة حول من يحمل الأقدمية المهنية والأكثر تأهلاً لمنصب المدير، فطلبت منهم إدارة التعليم بالمنطقة تقديم مستنداتهم.

وعندما وصلا إلى مكتب دائرة المنطقة، انخرطا في حجة أخرى.

كان لديهم خلاف لفظي حول من سيقدم الوثائق أولاً وألقوا الإساءات على بعضهم البعض، وسرعان ما تحولت الحجة إلى قتال جسدي كامل، حيث تورط زوج رينكي أيضًا، حيث شوهد في الفيديو وهو يحمل شيفشانكار ويدفعه على الأرض. ثم قام بضرب شيفشانكار عدة مرات بقبضته.

ويُظهر الفيديو أيضًا شيفشانكار تمطر لكمات زوج رينكي. شوهد مسؤولون في مكتب إدارة التعليم بالمنطقة في الفيديو وهم يبذلون جهودًا لإنهاء القتال. ولم يتضح ما إذا كان أي منهم قد تقدم بشكوى.

In the dispute over who will sit on the principal's chair, two teachers are fighting in Adapur of #Champaran district in Bihar. pic.twitter.com/JkJd3avhdQ