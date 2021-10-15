وفاة معلمة سعودية أمام طالباتها في غرفة الصف

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

في حادث مأساوي أثار موجة واسعة من التعاطف والجدل في السعودية، توفيت معلمة مدرسة في مدينة الرياض أمام طالباتها في الفصل الدراسي إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وونقل موقع «سبق» عن والد المعلمة عبدالعزيز عتيق المواش قوله أن ابنته وتدعى شيخة سقطت خلال حصة بإحدى مدارس المرحلة الثانوية بحي السويدي بمدينة الرياض.

وأوضح أن محاولات إسعافها فشلت، وقال «وافتها المنية إثر نوبة قلبية».

وتابع: «توفيت وهي صائمة حيث كانت مواظبة على صيام الخميس والاثنين والأيام البيض كذلك، توفيت وهي تؤدي رسالتها في مهنة التعليم وتقدم خدمة لوطنها».

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