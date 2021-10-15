بعد أزمة سائقي الشاحنات.. بريطانيا بحاجة إلى 800 جزار أجنبي

المصدر: د ب ا

تبحث المملكة المتحدة عن نحو 800 جزار أجنبي متخصصين في ذبح الخنازير للمساعدة في تقليل تراكم الخنازير التي تنتظر الذبح، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وذكرت بلومبرج أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم صناعة لحوم الخنازير التي تكافح في ظل تراكم كمية كبيرة من الخنازير في المزارع، وإلى حل مشكلة نقص العمالة بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وأشارت بلومبرج إلى تراكم نحو 120 ألف خنزير في المزارع منذ بداية هذا الشهر، وهو ما يزيد من مخاطر عمليات الإعدام الجماعي للخنازير.

وأدى خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي إلى حدوث نقص في العمالة المتخصصة في قطاعات، تشمل الزراعة والبنوك والبيع بالتجزئة والنقل.

وقد تأثر بشدة قطاع المواد الغذائية في بريطانيا بسبب نقص سائقي الشاحنات الذين يقومون بنقل البضائع وكذلك بسبب بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا.

وقالت وزارة النقل البريطانية في بيان إنه سيحق للجزارين الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرات موسمية حتى نهاية العام، وهو ما سيسمح لهم بالسفر والعمل بالمملكة المتحدة لمدة ستة أشهر.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه سيتم كذلك تخفيف القواعد بالنسبة لسائقي الشاحنات، في محاولة للحد من اضطرابات سلسلة التوريد.

كما تعتزم الحكومة البريطانية تمويل مساحات التخزين، وهو ما سيسمح لشركات تصنيع اللحوم بتخزين الخنازير المذبوحة لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

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