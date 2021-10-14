قفزت من الطابق العاشر لتتخلص من ابتزاز لاعب في ناد مصري شهير

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل انتحار فتاة رمت نفسها من الطابق العاشر في منطقة بالهرم، وأفات التحقيقات إن وراء انتحار الطالبة لاعب في ناد مصري شهير.

وبيّنت التحريات، التي نشرتها صحيفة «الوطن»، أنها كانت على علاقة بلاعب شاب في نادٍ شهير، ويدرس أيضًا في إحدى أكاديميات الطيران، وأن العلاقة بينهما تطورت من صداقة إلى عاطفية، تبادلا خلالها الصور الخاصة، بعدما وعدها بالزواج.

وأضافت التحريات أن العلاقة بدأت تأخذ منحى أكثر تقعيدا، بعدما رفضت الشابة ارسال المزيد من الصور الخاصة للاعب، لتتلقى سيلا من التهديدات بإرسال الصور أرسلتها له سابقا، لوالدتها، وأسرتها وزميلاتها في الدراسة.

الشابة يبدو أنها لم تستطع إحتمال هذه المساومات، فأقدمت على إنهاء حياتها، وقفزت من شرفة المنزل، ولفظت أنفاسها في الحال، وفشلت كل محاولات إنقاذها.

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