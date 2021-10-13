نجيب ساويرس بعد حريق الجونة: المهرجان سيُفتتح في موعده

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

أكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنّ مركز احتفال مهرجان الجونة سليم، والمهرجان سيُفتتح في موعده، غدا الخميس، ونشر ساويرس صورة للمركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أظهرت قاعة الاحتفالات سليمة ولم تتأثر بأي حريق.

وكان انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، كشف عن حجم الخسائر والإصابات التي خلّفها الحريق، قائلا لصحيفة«الوطن» إنّ الحادث أسفر عن إصابة عدد قليل من العاملين بالاختناق، ولم يتم الحصر الإجمالي لأعداد الضحايا حتى الآن، واتخذت الإجراءات اللازمة ونقلوا إلى المستشفى، موضحا أنّ التفاصيل ستعلن بوضوح خلال الساعات المقبلة.

وكانت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي قد شهدت اندلاع حريق ضخم، في قاعة المؤتمرات التي ستستقبل النجوم وضيوف المهرجان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news