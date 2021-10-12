مصرع 3 أشخاص في سقوط كوبري مشاة بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب رابع، إثر سقوط جزء من كوبري المشاة في حي الزهراء بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء المصرية، نتيجة اصطدام سيارة نقل تحمل كراكة بجسم الكوبري، الذي سقط على السيارة.

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، تلاقى بلاغاً من قسم شرطة طور سيناء، يفيد بسقوط جزء من كوبري المشاة بحي الزهراء على سيارة نقل، نتيجة اصطدام السيارة بجسم الكوبري، وتبين أن السيارة تابعة للحملة الميكانيكية بديوان عام المحافظة، وكانت تحمل كراكة حفر، واصطدمت الكراكة بجسم الكوبري، الذي سقط فوق كابينة السيارة، وأسفر الحادث عن مصرع ثلاثة وإصابة رابع.

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