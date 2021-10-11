شبيه شاروخان: فقدت وظيفتي بعد اعتقال آريان خان

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

مرت شاروخان وجوري خان وعائلاتهم بوقت عصيب حيث تم اعتقال ابنه الأكبر آريان خان من قبل مكتب مكافحة المخدرات.

وقررت محكمة الصلح في بومباي آريان خان لمدة 14 يومًا على ذمة قضية تعاطي المخدرات وهو حاليًا في سجن آرثر رود مع متهمين آخرين.

وبصرف النظر عن عائلة شاروخان، هناك شخص يتأثر أيضا باعتقال آريان خان وهو شبيه شاروخان راجو رايكوار

في مقابلة مع وسائل إعلام هندية، قال راجو رايكوار أنه تم إلغاء حدثين من أحداثه القادمة لأنهم لم يرغبوا في الظهور بسبب الخلافات المحيطة بـ شاروخان.

وأضاف "منذ ما يقرب من عام ونصف، كنت عاطلاً عن العمل حيث لم تكن هناك أحداث تحدث بسبب فيروس كورونا. بدأت الأمور للتو في الظهور بشكل جيد بعد الوباء. كان من المفترض أن أكون جزءًا من حفلة عيد ميلاد في 10 أكتوبر في جايبور. وبعد أسبوع كان علي حضور تجمع اجتماعي في نفس المدينة. لكن تم إلغاء كلا الحدثين. قال لي المنظمون، إن الناس ليسوا مرتاحين لصورة شاروخان الحالية".

وأضاف: "إنها مسألة وقت. أنا متأكد من أن شاروخان سيخرج أقوى من أزمته".

وذكر شبيه شاروخان كذلك أنه كان يتطلع إلى دفع الرسوم المدرسية لأطفاله بالأموال التي كان سيحصل عليها من هذه الحفلات، ولكنه يبحث الآن عن بدائل.

رغم كل هذا، ذكر راجو أنه ليس لديه أي شكوى على الإطلاق. نادى شاروخان بإلهه وقال، "ليس لدي أي شكوى ضده. أنا مستعد للتضحية بعملي من أجله. كل ما أملكه اليوم هو لأنني أبدو شبهه. هو صاحب فضل علي. الآن عائلته تتألم ويمكنني أن أشعر بالمثل. أريد فقط أن يعود آريان إلى المنزل".

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