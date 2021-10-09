بلاغ ضد "محلل" تزوج 33 سيدة في مصر

المصدر: القاهرة - متابعات

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام المصري ضد محمد الملاح الذي أعلن أنه محلل شرعي وتزوج 33 سيدة، وأكد المحامي سمير صبري في البلاغ أن المحلل أظهر خلال استضافته في إحدى القنوات الفضائية مستندات ووثائق تؤيد أنه تزوج وطلق 33 مرة وأنه أعلن على موقعه الإلكتروني عن هذه الوظيفة التي تخالف جميع القواعد الشرعية والقانونية.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" فقد ذكر المحامي في بلاغه أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بياناً للرد على ما تم تداوله في موضوع المحلل الشرعي، وقالت فيه إن زواج المرأة المطلقة ثلاث مرات لتحل للزوج الأول - وهو ما يعرف بالزواج بشرط التحليل- حرام شرعا باتفاق جميع الفقهاء.

كان محمد الملاح الذي يعرف بالمُحلل الشرعي قد أثار حالة جدل كبيرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد أن تحدث عن زواجه 33 سيدة بحجة "الحفاظ على بيوتهن من الخراب"، وأكد أنه كان يدخل بكل سيدة يتزوج منها ليؤكد شرعية الزواج.

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