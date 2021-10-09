ملكة جمال مصر: اختيار ملكة الجمال مش بالجمال خالص!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

عبرت نادين الجيار، ملكة جمال مصر لعام 2021، عن مدى سعادتها بحصولها على هذا اللقب، وأكدت خططها للمشاركة في العديد من الأعمال الخيرية والسياحة الداخلية بمصر.

تدرس نادين الجيار بكلية طب الأسنان في السنة النهائية، وقالت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد الجمل ضمن برنامج ناس أونلاين حول مقاييس اختيار ملكات الجمال إن اختيار الفائزة "مش بالجمال خالص في مواصفات تانية لازم تكون متوفرة، لازم تكون بنت مثقفة لازم تكون تعرف تتكلم تعرف تتعامل مع الناس لديها نفسية طيبة فالتركيز على الجانب الثقافي والإنساني مهم جدا".

وجهت الجيار أيضا رسالة لكل أسرة مصرية تخاف على بناتها من المشاركة في مسابقات ملكات الجمال قائلة:

"رسالتي لكل أهل يخافوا على إن بنتهم تشارك في مسابقة الجمال المسابقة آمنة جدا هي مش هتسبب ضرر لبناتكم هي هتفيدهم جدا لأن إحنا كان عندنا حاجات ثقافية حاجات خيرية زي زيارتنا لمستشفيات خيرية زيارتنا لمكتبة الإسكندرية سافرنا محافظات كتيرة وتعلمنا حاجات كتيرة ".

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