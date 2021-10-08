عم "فتاة المنصورة" يكشف مفاجآت جديدة.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف عم "فتاة المنصورة" في مصر مفاجأة جديدة بشأن ادعائها تدبير شقيقها الأصغر محاولة اغتصابها وتصويرها، موضحا أنها أخذت أكثر من نصيبها في الميراث.

وقال عم فتاة المنصورة، خلال حوار مع قناة "صدى البلد2" المصرية، إن إسراء اختلفت مع أخويها بشأن الميراث بعد وفاة والدهم ووالدتهم، وأجروا تقسيما فيما بينهم لكنهم لم يسجلوه في المحكمة بعد.

وأضاف عم فتاة المنصورة، أن إسراء حصلت على 8 قراريط من الأراضي الزراعية التي دخلت حيز المباني، ما جعل سعرها يرتفع نظرا لموقعها المطل على الشارع الرئيسي، موضحا أنه حينما اكتشف الولدين أن شقيقتهما أخذت أكثر من حقها أرادا إعادة تقسيم الميراث لكن الفتاة لم توافق.

وتابع عم فتاة المنصورة أن خلافات الإخوة قديمة وتتجدد كل عام، بسبب رغبة إسراء في الحصول على قطعة الأرض ذات السعر المرتفع رغما عن أخويها، موضحا أنها تزوجت مرتين أحدهما بطريقة شرعية والأخرى عرفية ولديها ابن.

وأردف عم فتاة المنصورة أن أهل الفتاة نصحوها بالكف عن العداء مع أخويها لكنها لم تستجيب لمبادراتهم، مضيفا أن محمود المتهم بتدبير محاولة اغتصاب وتصوير شقيقته، شاب لديه أخلاق حميدة ولا يقدم على أفعال مثل تلك التي تتهمه بها شقيقته.

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