مشهد مؤثر لصيحات الفرح والتصفيق بعد انقاذ طفل من تحت الأنقاض.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

انهار مدخل مبنى من سبعة طوابق في باتومي ، جورجيا، اليوم الجمعة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن أصوات الناجين تسمع من تحت الأنقاض.

و كتبت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية أن الناس تحت الأنقاض يطلبون المساعدة من رجال الإنقاذ والمتطوعين .

وبحسب وزارة الداخلية الجورجية، تم إجلاء طفل ورجل من منطقة الطوارئ، وسط صيحات الفرح والتصفيق، في مشهد انساني مؤثر.

ولا يزال العدد الإجمالي للضحايا والأشخاص الذين سقطوا تحت الانهيارات الأرضية غير معروف.

قال القائم بأعمال عمدة باتومي ليلا سورمانيدزه، إن سبب انهيار المبنى قد يكون انفجارًا بسبب تسرب غاز.

الآن، سكان المنطقة في انتظار معدات خاصة وعمال إنقاذ إضافيين من المناطق المجاورة لأدجارا في موقع الانهيار.

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