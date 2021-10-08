السعودية..القبض على وافد عربي يجري عمليات تجميل للإبل لرفع سعرها

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

وقال بيان نشره الأمن العام السعودي: «أسفرت إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الاحساء بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية في العقد الرابع من العمر امتهن بالقيام بعمليات تجميل للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع».

ولفت إلى أن «عملية القبض جاءت بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها. وضبط بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهة المختصة».

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