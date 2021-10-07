ماذا تفعل في حال تعطَّل "واتساب" مرة أخرى ؟ 4 تطبيقات جاهزة لتكون البديل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

يعتمد قرابة ملياري شخص حول العالم على تطبيق واتساب، للتواصل مع العالم الخارجي، مما يعني أزمة حقيقية للمستخدمين، عند توقف التطبيق عن العمل كما حدث يوم الاثنين الماضي. وهو ما دفع العديد من المواقع التقنية لطرح الحلول والحديث عن أبرز التطبيقات "البديلة" لواتساب، التي ستكون مفيدة في حال تعطل التطبيق الشهير مرة اخرى، ومن ابرز هذه التطبيقات حسب موقع "سكاي نيوز عربية":

فايبر

الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب. ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، وتمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك، مما يشعر المستخدم بالأمان.

تيليغرام

يعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيقات "أمنا" للمعلومات والمحادثات، الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم. ويوفر التطبيق خاصية تبادل الرسائل والمحادثات الصوتية وغرف الدردشة ومشاركة الملفات الكبيرة، ما يجعله بديلا مناسبا لواتساب.

سيغنال

يعتبر سيغنال التطبيق الأول من ناحية حماية خصوصية المستخدم، فهو تطبيق يصب تركيزه على هذه الخاصية ويفضلها على أي شيء. وتستخدم تطبيقات تيليغرام وفايبر وسكايب بروتوكول سيغنال للخصوصية ضمن برمجياتها الداخلية.

سنابشات

بينما يتعرض واتساب لعطل حقيقي، قد يكون تطبيق "سنابشات" البديل الأمثل للمحادثات وتبادل الصور، خاصة بين المراهقين والشبان الذين يعرفون التعامل مع التطبيق. لن يكون سنابشات مناسبا للاتصالات المهمة، لكنه سيكون مفيدا لإبقاء التواصل حيا خلال الرسائل والصور.

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