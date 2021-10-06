القبض على عصابة نسائية على طريقة "ريا وسكينة" وفي نفس المدينة

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل فيديو متداول على أحد الحسابات بشبكة الإنترنت، متضمنًا مقطعا مصورا لواقعة قيام مجموعة من العناصر الإجرامية النسائية "عصابة نسائية" يستقلن سيارة ويسرقن المشغولات الذهبية من إحدى السيدات بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية.

ويبدو أن العصابة الجديدة حاولت تقليد عصابة ريا وسكينة الشهيرة وفي نفس المدينة، ولكن مع طرق مبتكرة، واستبعاد القتل.

بالفحص تبين أن الواقعة محرر بشأنها محضر بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، يتضمن تضرر المُبلغة من شروع 3 سيدات في سرقة مشغولات ذهبية من المجني عليها أمام سكنها، من خلال ادعاء إحداهن سقوطها أرضًا ومحاولتهن سرقة مشغولاتها الذهبية حال قيامها بمساعدتها، وقيامهن بالفرار بالسيارة المشار إليها دون التمكن من إتمام السرقة لقيام الشاكية بالاستغاثة بالمارة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديدهن وضبطهن والسيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحيلت المتهمات إلى النيابة العامة للتحقيق معهن بتهمة السرقة بالإكراه.

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