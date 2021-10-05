السعودية تسمح لفئات جديدة بالقدوم مباشرة إلى المملكة

المصدر: متابعة- موقع الامارات اليوم

كشف مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأن المملكة قررت، السماح بالقـدوم إليها بشكل مباشـر دون الحاجة إلى قضـاء (14) يومـًا خارجها، لبعض المهن والفئات، علـى أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسـي، ويتم أخـذ اللقـاح خـلال مـدة الحجـر المؤسسي وهذه الفئات هي: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، المعلمون والمعلمات في التعليم العام، الهيئـة التدريبيـة في المؤسسـة العامـة للتـدريب التقني والمهـني ومعاهـد التدريب، طـلاب المـنح.

ووأشار بيان وزارة الداخلية أنه يستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

كما رفعت المملكة تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

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