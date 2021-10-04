سائق يتفادى كلب فيصيب شابة بجروح خطيرة

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

وصلت شابة كانت تقود دراجة نارية إلى أحد مستشفيات رومانيا في حالة خطيرة، بعد أن قام قائد سيارة يسير أمامها بالتوقف المفاجئ وسط الطريق لتفادي الاصطدام بكلب، ولم تستطع الشابة التوقف وسقطت مع دراجتها النارية على الأرض.

وقالت وسائل إعلام رومانية إن الشابة البالغة من العمر 19 عاماً أصيبت في رقبتها ووجهها، ووقع الحادث في مقاطعة تيميتش، وقام السائقون الآخرون على الطريق برعاية الشابة حتى وصول الإسعاف.

وتم نقل الشابة إلى المستشفى، بينما فتحت سلطات إنفاذ القانون تحقيقا لتحديد الظروف الدقيقة للحادث.

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