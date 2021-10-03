هل يراقب الفضائيون الأرض؟.. جسم غامض يحوم يومين في السماء

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

رصد أحد سكان ولاية ماريلاند الأمريكية "كرة بيضاء متوهجة" تحوم لمدة يومين في السماء، والتي يُعتقد أنها نفس الشيء الذي شوهد فوق ولاية مينيسوتا قبل أيام فقط، فيما قال صائد الأجسام الطائرة المجهولة سكوت سي وارينج، إن هذا الجسم الغامض المتوهج هو دليل بنسبة 100٪ على أن الفضائيين يراقبون كوكب الأرض.

وأضاف بحسب ديلي ستار: "لدينا هنا كرة بيضاء متوهجة لاحظها الرجل الذي التقط الصورة، كان الجسم الغريب يحوم في السماء، وهذا هو نفس الجسم الغريب الذي شوهد في اليوم التالي في ستايسي بمينيسوتا".

وتابع: "هذا الجسم الغريب معلق في المنطقة لأكثر من يومين، وبدا أن الملاحظة الأولى كانت عبارة عن قمر صناعي حتى لكن حجبته سحابة ثم اختفى عن الأنظار".

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