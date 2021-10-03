قتلت رضيعها ووضعته على كاشير سوبر ماركت

المصدر: ترجمة – الإمارات اليوم

شهدت إيطاليا جريمة مروعة حيث قتلت إحدى الأمهات طفلها الرضيع الذي يبلغ من العمر عامين فقط، بـ5 طعنات دون أن تتوصل الأجهزة الأمنية لسبب الجريمة حتى اللحظة.

وشهد سوبر ماركت في مقاطعة بيروجيا الإيطالية تفاصيل الجريمة، حيث فوجئ الموظفون والمتسوقين بإحدى النساء تضع طفلاً ملطخاً بالدماء على سير البضائع الموجود عند الكاشير، وهي تصرخ طلباً للمساعدة، ولم يستطع الأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث فعل أي شيء لإسعافه، حيث كانت اثنتان من الطعنات في رقبته وفي قلبه.

وأشارت المعلومات الأولية التي حصل عليها ضباط إنفاذ القانون إلى أن المرأة طعنت طفلها "أليكس" بمفردها، واعتقلت الشرطة والدة الطفل الصغير بتهمة القتل.

وبعد أسئلة عديدة من المحققين أدلت الأم بشهادات متناقضة، حيث قالت إنها رأت أحد الأشخاص يقتل طفلها، ثم قالت إنها وجدته مطعوناً.

ودفعت أقوال الأم في التحقيقات سلطات إنفاذ القانون إلى الشك فيها، وأمرت نائبة المدعي العام مانويلا كومودي باحتجاز المرأة بتهمة القتل، دون أن يتم حتى الآن التوصل إلى سبب الجريمة الوحشية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news