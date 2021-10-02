3000 رصاصة في حفل زفاف في عمّان .. وأحد الجيران ينجو بأعجوبة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شهد حفل زفاف في الاردن أمس إطلاق أكثر من 3000 رصاصة، ابتهاجاً بالفرح. وهي عادة منتشرة في بلاد الشام وعدد من الدول العربية.

وقال موقع "سرايا الإخباري" الأردني أن احد جيران الحفل ويدعى محمد شهابات، نجا باعجوبة من رصاصة سقطت بجانبه خلال جلوسه وأسرته في فناء منزله.

وقال شهابات ل "سرايا"، انه لولا العناية الإلهية لوقعت كارثة لا يحمد عقباها، حيث واثناء جلوسه مع اسرته في فناء المنزل، سمع صوت اطلاع عيارات نارية كثيفة خلال حفل زفاف في إحدى مناطق مرج الحمام (من ضواحي العاصمة عمان)، وبعد ذلك الصوت بدقائق سقطت رصاصة بينه وبين ابنائه.

وقدر شهابات عدد الرصاصات التي اطلقت خلال الحفل بنحو 3000 رصاصة، لكثافة اطلاق العيارات النارية والتي استمرت لنحو نصف ساعة دون انقطاع.

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