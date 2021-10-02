مطار هولندي يستخدم الخنازير لإبعاد الطيور عن ممرات الهبوط والإقلاع

المصدر: د ب ا

يجري مطار شيفول في هولندا اختبارا باستخدام 20 خنزيرا «كفزاعات» لإبعاد الطيور عن ممرات الإقلاع والهبوط من أجل منع حوادث التصادم مع الطائرات.

وتكمن الفكرة في هذا المشروع التجريبي في أن الخنازير تنظف المكان الذي تأكل فيه بشكل تام، بمعنى أن الأوز البري وغيره من الطيور سيتوقف عن البحث عن طعام هناك.

وقال المزارع جوسي هارهويس لشبكة «يورونيوز» إن «وجود الخنازير كاف لمنع الأوز من الهبوط هنا» بالقرب من محيط المطار.

ويقوم هارهويس بزراعة منطقة مساحتها هكتارين في موقع مطار شيفول، حيث تم حصاد بنجر السكر مؤخرا.

وأوضح المزارع أن «الخنازير تأكل بقايا المحصول. وعندما تختفي تلك البقايا، لا يوجد هناك طعام للأوز، وبالتالي لا يوجد سبب لحضورها إلى هنا».



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