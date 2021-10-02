خنزيران يهاجمان المغنية العالمية شاكيرا في الشارع.. فيديو

المصدر: متابعة موفع الإمارات اليوم

هاجم خنزيران النجمة العالمية شاكيرا ، حبيبة مدافع برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ، خلال تنزهها بحديقة الحيوان في مدينة برشلونة ، مع ابنها میلان البالغ من العمر ثمانية أعوام .

وكشفت شاكيرا عبر مقطع فيديو ظهرت فيه بصوتها فقط ، ومن دون وجهها ، واستعرضت ما سببه هجوم الخنزيران عليها وابنها .

وقالت المغنية الكولومبية ذات الأصول اللبنانية ، إنها كانت تسير في الحديقة مع ابنها عندما تعرضت للهجوم من خنزيرين انتزعا منها حقيبتها إلى الغابة ، وكان فيها هاتفها المحمول بداخلها " ودمروا كل شيء ".

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