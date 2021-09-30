أقدم غابة ممطرة في العالم تعود إلى أصحابها الأصليين

المصدر: كانبيرا ■ رويترز

قالت ولاية كوينزلاند الأسترالية، أمس، إنها منحت ملكية أقدم غابة استوائية ممطرة في العالم لمجموعة من السكان الأصليين.

ويرجع عمر غابة دينتري الممطرة، المدرجة في قائمة التراث العالمي منذ 1988، إلى 180 مليون عام، وتشتهر بتنوعها البيولوجي الثري، لكنها واجهت ضغوطاً مستمرة بسبب تغير المناخ وقطع الأشجار.

وقالت الولاية إن الغابة عادت إلى مُلاك الأرض الأصليين، بإبرام اتفاق جديد لإدارتها.

وذكرت وزيرة البيئة في كوينزلاند، ميجان سكانلون، في بيان: «يقرّ هذا الاتفاق بحقهم في ملكية وإدارة بلدهم، وحماية ثقافتهم ومشاركتها مع الزوار، إذ سيصبحون قادة في قطاع السياحة».

وهذه المرة الأولى التي تنقل فيها كوينزلاند ملكية متنزه وطني، في المنطقة الاستوائية الرطبة بشمال شرق الولاية، إلى مجموعة من السكان الأصليين.

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