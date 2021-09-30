تعاون بين الأرشيف الوطني و«اللوفر-أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّع الأرشيف الوطني مع متحف اللوفر-أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في عقد الفعاليات المشتركة، وفي مجالات إدارة الوثائق والسجلات، وفي البرامج الخاصة بتدريب الموظفين في المجالات والبرامج والنشاطات المشتركة ذات الصلة بعمليهما، والتي تدعم رسالتي المؤسستين.

وقال المدير التنفيذي للأرشيف الوطني، عبدالله ماجد آل علي، الذي وقع الاتفاقية مع مدير متحف اللوفر-أبوظبي، مانويل راباتيه: «يُعد متحف اللوفر منارة ثقافية تجمع الإبداعات الفكرية والمعارض الثقافية والفنية، وتأتي هذه المذكرة لتعزز علاقات التعاون القائمة بين الطرفين، وسترسخ الأسس من أجل التعاون في النشاطات الثقافية المستقبلية».

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