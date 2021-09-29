«رقم سيارته تاريخ وفاته».. مصرع شاب يثير الصدمة في مصر

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

سيطرة حالة من الحزن على مدينة الإسكندرية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بسبب وفاة شاب يدعى عبد الله زيزو بطيئة،( 18 عاما)، إثر وفاته في حادث مروري بسيارة كان يقودها على محور المحمودية.

وكشفت صحيفة الوطن المصرية أن الحادث مروري حمل مصادفة وصفت بالعجيبة حيث بدا كما لو أن قدره كان مكتوبا «على نمرة سيارته» التي كان يقودها.

ونقل عن صديق للفقيد يدعى مودي منير قوله إن الحادث حمل أمرا غريبا وذلك لأن لوحة السيارة التي كان يقودها كانت تحمل الرقم «س ي أ – 9-25-9»، ما فسر بأنه سوء حظ، لأنها حملت في طياتها «موعد الحادث الأليم».

وعد هذا الصديق أن اللوحة كانت تشير إلى الساعة «9» التي حصل بها الحادث، مساء يوم «25» سبتمبر، وهو شهر «9»، معلقا بعبارة محزنة نقول: «قدرك كان مكتوب على نمرة العربية يا حبيبى».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news