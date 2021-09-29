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    العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    تتزيّن باللونين الأحمر والذهبي

    «نافورة النخلة» تحتفي باليوم الوطني الألماني

    أعمدة المياه في النافورة ستتمايل على أنغام «رياح التغيير». من المصدر

    المصدر:
    • دبي ■ الإمارات اليوم
    التاريخ:

    تواصل «ذي بوينت»، الواجهة البحرية في «نخلة جميرا»، احتفالاتها بالثقافات المتنوّعة من مختلف أنحاء العالم.

    وتحتفي «ذي بوينت» هذه المرة، بـ«يوم الوحدة الألمانية»، الذي يُطلق عليه أيضاً «اليوم الوطني الألماني»، بعرض تقدمه «نافورة النخلة»، الأحد المقبل.

    وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل» عمر خوري: «بينما تستعد دبي لـ(إكسبو 2020)، تفتخر (ذي بوينت) بتكريم الثقافات والتقاليد المتنوعة في العالم من خلال الموسيقى». وستتمايل أعمدة المياه في «نافورة النخلة» على أنغام «رياح التغيير» لفرقة الروك الألمانية الشهيرة Scorpions، وستضاف الأغنية إلى البرنامج السنوي للنافورة.

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