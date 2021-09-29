3 رحلات افتراضية لـ «مرشدات الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال الشهر الجاري، ثلاث رحلات افتراضية، بعنوان «لنسافر معاً إلى...»، قادت خلالها 145 مشاركة من منتسباتها في جولة على أهم المعالم في كل من ليبيا ومصر والبحرين.

واستهدفت الرحلات ، تعريف المرشدات والمرشدات المتقدمات، بتاريخ البلدان العربية، وما تشتهر به من معالم سياحية وثقافية.

وقالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة الشامسي، إن «المفوضية هدفت، من خلال مبادرتها بتنظيم الرحلات الافتراضية، إلى تحقيق المتعة والفائدة، وإضافة معلومات جديدة لمنتسبات المفوضية اللواتي شاركن في الرحلات».

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