كأس العالم للطهاة.. فرنسية

المصدر: شاسيو (فرنسا) ■ أ.ف.ب

فازت فرنسا، أول من أمس، بمسابقة «بوكوز دور» العريقة لفن الطهي، التي نظّمت قرب مدينة ليون، في إطار المعرض الدولي للمطاعم.

وقاد الفريق الفرنسي دافي تيسو، الحائز نجمة في دليل ميشلان، والطاهي الرئيس في مطعم «سيزون»، الذي يستخدمه معهد بول بوكوز في ضاحية ليون لإنجاز وصفاته.

ومُنحت جائزة «بوكوز» الفضية (المرتبة الثانية) للدنمارك، فيما نالت النرويج «بوكوز» البرونزية، بعدما حلّت ثالثة. وعلى مدى يومين، تنافس 21 فريقاً، بعدما اضطرت ثلاثة فرق للتغيب بسبب القيود الصحية، ضمن مرحلتين.

والمسابقة التي أطلقها الطاهي الشهير بول بوكوز سنة 1987 تُعد بمثابة كأس العالم للطهاة، وتنظم كل سنتين على هامش المعرض الدولي للمطاعم في ليون.

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