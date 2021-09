طيران الإمارات تنشر رسالة "إكسبو دبي" بكسوة كاملة ومميزة لطائرة A380

المصدر: متابع- موقع الامارات اليوم

كشفت طيران الإمارات، الشريك الرئيسي والناقلة الرسمية لـ«إكسبو 2020 دبي»، النقاب عن طائرة A380 بكسوة زرقاء جديدة وكاملة خاصة بإكسبو 2020 لمواصلة تسليط الضوء على الحدث الدولي في جميع أنحاء العالم.

وتغطي الكسوة الجديدة، المختلفة عن الملصقات التقليدية باللونين الأبيض والذهبي، هيكل الطائرة بالكامل من المقدمة وحتى الذيل، وتتميز بلونها الأزرق الغامق والرسومات الضخمة بألوان زاهية خضراء وبرتقالية ووردية وبنفسجية وحمراء. ويظهر على جانبي هيكل الطائرة عبارتي «Dubai Expo» و«Be Part of the Magic». وقد كتب على أغطية المحركات «دبي إكسبو Dubai Expo» وشهري الافتتاح والختام «أكتوبر- مارس».

وبالإضافة إلى ذلك، تظهر على جانبي هيكل الطائرة الفتاة الجسورة التي اشتهرت في إعلان طيران الإمارات وهي تقف على قمة برج خليفة داعية لزيارة الحدث، وهي تحمل لوحة عليها عبارة: «See you there» و «Dubai Expo Oct-Mar 2022».

واستبدل اسم طيران الإمارات باللغة الإنجليزية Emirates الذي يظهر بحروف حمراء على بطن جميع طائرات الإمارات أثناء تحليقها في الجو، بعبارة Dubai Expo باللون البرتقالي الذي يرمز للفرص، أحد موضوعات إكسبو، ما يزيد الوعي بالحدث عبر الشبكة التي تغطيها الطائرة العملاقة خلال الأشهر الستة المقبلة.

صمّمت الكسوة وأنجز تنفيذها وتركيبها على أيدي فنيي طيران الإمارات، وهي ليست مجرد ملصق، وإنما مشروع طلاء كامل للطائرة يعد الأكبر والأول من نوعه لطيران الإمارات حتى اليوم. وتطلب إبداع كسوة الطائرة تخطيطاً ومهارة فائقة لضمان تميز التصميم والتنفيذ بدقة تامة.

وأُزيل الطلاء الأصلي للطائرة بالكامل وكُسيت بـ11 لوناً بصورة دقيقة ومتناسقة. واستعمل فريق طيران الإمارات آلات الرش الكهروستاتيكية والآلات التقليدية لتثبيت مختلف الألوان باستخدام أكثر من 2500 متر مربع من مواد الكسوة. وتم إنتاج جميع المواد داخلياً في ورشة طابعة الأشعة فوق البنفسجية والغرافيك، واستغرق تصنيعها وتنفيذها ساعات طويلة. وعملت فرق مركز المظهر الخارجي التابع لطيران الإمارات بمهارة في ظل تحديات لتحويل التصاميم إلى طائرة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تنسيق الألوان المختلفة وإظهار ظلال الخلفية المعقدة في هذه الكسوة الفريدة.

ومن ثم تم وضع الملصقات على أغطية المحركات وكذلك صورة الفتاة التي تحمل اللوحة الترحيبية في مقدمة الطائرة. واستغرقت عملية كسوة هيكل الطائرة ووضع الملصقات 16 يوماً و4379 ساعة عمل.

وسوف تظهر ثلاث من طائرات الإمارات A380 بكسوة إكسبو 2020 دبي، لإلقاء الضوء على قصة إكسبو، وإبراز الموضوعات الثلاثة لواحد من أكبر الأحداث العالمية التي تقام منذ بدء انتشار الجائحة. وتضاف طائرات إكسبو الزرقاء الثلاث المميزة إلى 40 طائرة ضمن أسطول طيران الإمارات حملت شعار إكسبو 2020 دبي، وجابت مجتمعةً أكثر من 130 وجهة عبر شبكة طيران الإمارات منذ عام 2018.

وسوف تخدم إحدى طائرات الإمارات بكسوة إكسبو 2020 دبي الجديدة ِرحلة الناقلة إلى لوس أنجلوس يوم غد (الأربعاء 29 سبتمبر).

