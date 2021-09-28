سائق غاضب يهدد آخر بسكين.. أزمة الوقود تتفاقم في بريطانيا

المصدر: متابعات - موقع الإمارات اليوم

نشرت وسائل إعلام بريطانية مقطع فيديو صادم لرجل غاضب استخدم "سكينًا" لتهديد سائق سيارة قطع طابور السيارات المنتظرة لدخول محطة وقود، وسط أزمة حادة تشهدها بريطانيا جراء أزمة الوقود.

وقام الرجل الغاضب بركل باب السائق وألقى بنفسه على غطاء السيارة الأمامي، وطرق على النافذة بشدة، وألقى السكين على الزجاج الأمامي.

وقع الحادث خارج محطة وقود في ويلينج جنوب شرق لندن، وقال متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية: "تم استدعاء الشرطة ببلاغ عن حدوث اضطراب يتعلق بسائقي سيارتين خارج محطة وقود في ويلينج، حضر الضباط ولم يعثروا على أي أثر لأي من السيارتين. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات ولم يتم التعرف على أي مشتبه بهم".

وأضاف: "نحن على علم بالفيديو المنتشر على الإنترنت وسنراجعه كجزء من تحقيقاتنا المستمرة".

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