النيابة المصرية تكشف مفاجأة في حادثة وفاة طفلة الملاهي..سقطت من «لعبة الإعصار»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير اللجان الفنية المشكلة بقرار من النيابة العامة بالإسكندرية، عن مفاجأة في واقعة وفاة الطفلة دنيا سعيد، إثر سقوطها من إحدى ألعاب مدينة ملاهي في منطقة الرأس السوداء. وتسلمت النيابة تقرير اللجنة وتبين أن الملاهي تدار بدون ترخيص ولا تتبع أي اشتراطات للسلامة المهنية.

وأكد تقرير إدارة الحماية المدنية أن المنشأة غير مسجلة لديهم من الأساس لعدم حصولها على أي تراخيص، بينما أكد تقرير اللجنة الفنية أن معدات وألعاب الملاهي متهالكة ولا تصلح للاستخدام.

وتلقى قسم شرطة المنتزه، إخطارا من مستشفى خاص يفيد وصول الطفلة «دنيا سعيد» 12 عاما، متوفاة إثر إصابتها بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى المشار إليه، وتبين من التحريات أن الطفلة كانت في نزهة برفقة أسرتها بملاهي بمنطقة الرأس السوداء، وسقطت من لعبة، ما أدى إلى وفاتها.

وبسؤال أسرتها، أكدوا أن الطفلة أثناء تواجدها بالملاهي المشار إليها طلبت ركوب «لعبة الإعصار»، ولكون الكراسي متهالكة ولا يوجد نظام أمان ربطوا رجلها بـ «حبل» في الكرسي- بحسب قولهم.

وأضافت الأسرة أنه مع دوران اللعبة في الهواء سقطت «دنيا» من ارتفاع 10 أمتار واصطدمت الأجزاء الحديدية للعبة برأسها، لتلفظ أنفاسها قبل وصولها إلى المستشفى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news