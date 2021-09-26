السجن لهولندي دِين بسرقة لوحتين لفان جوخ وهالس

المصدر: أمستردام ■ د.ب.أ

قضت محكمة هولندية بسجن رجل ثمانية أعوام، أول من أمس، لإدانته بسرقة لوحتين للفنانين الشهيرين فنسنت فان جوخ وفرانس هالس. وقالت المحكمة إن الرجل سرق لوحتي الفنانين الراحلين من متحفين العام الماضي، ولم يعثر على أي منها حتى الآن.

وكانت للوحتين قيمة مرتفعة للغاية. وقدرت المحكمة قيمة لوحة فرانس هالس بـ16 مليون يورو (18.7 مليون دولار).

وقالت المحكمة إن «اللوحتين جزء من التراث الثقافي للبلاد، وهما مهمتان للأجيال الحالية والمستقبلية».

وكشفت اختبارات الحمض النووي أن الرجل كان في موقعي الجريمتين، ما يثبت أنه كان مسؤولاً عن السرقتين.

يذكر أن الرجل لديه سجل جنائي لسرقة أعمال فنية مماثلة، إلا أنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.

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