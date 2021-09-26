قصة مصوّرة جديدة عن حياة جيمي كارتر

المصدر: واشنطن ■ رويترز

تصدر خلال أيام قصة مصوّرة جديدة عن حياة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، قبل أن يبلغ عامه الـ97 في أول أكتوبر المقبل.

وبذلك يعدّ الرئيس الديمقراطي الأسبق، الذي شغل منصب الرئاسة من عام 1977 إلى عام 1981، أحدث رمز ينضم إلى سلسلة القصص المصورة (بوليتيكال باور) «السلطة السياسية» التي تصدرها شركة تايدال ويف.

ويسرد الكتاب، الذي سيُطرح الأربعاء المقبل، علاقة الحب التي بدأت قبل 75 عاماً بين جيمس إيرل كارتر جونيور وزوجته روزالين، وكذلك رحلته إلى البيت الأبيض، ورئاسته لفترة واحدة من خلال رسوم للفنان مارتن جيمينيز.

وقال كاتب القصة مايكل فريزل في بيان «قلة من الرؤساء تحظى بسيرة إيجابية في الصحافة بعد انتهاء فترة الرئاسة، لكن حياة جيمي كارتر بعد الرئاسة تميزت بالخدمة دون فتور، وبالتفاني للبلد الذي يحبه. وتبرهن إسهاماته الخيرية على أنه قائد وخادم حقيقي بكل معنى الكلمة».

وتنتج شركة تايدال ويف قصصاً عن السياسيين منذ أكثر من 11 عاماً.

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