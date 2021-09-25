أغنى رجل في العالم يتبرع بمليار دولار سنويا لحماية الأرض !

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

تبرع جيف بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم، بمليار دولار للمشاركة في جهود حماية الأرض والبحار والتنوع البيولوجي.

وذكر موقع " iflscience" إن صندوق بيزوس للأرض تعهد بالتبرع بنحو مليار دولار سنويا للنشطاء والعلماء والمجموعات الأخرى التي تعمل على معالجة أزمة المناخ في العالم، على أن يبلغ إجمالي التبرعات 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، وحماية 30% من اليابسة والبحر في محاولة لمنع الانقراض الجماعي.

وقد وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد دعما لمبادرة بيزوس الهادفة إلى حماية الأرض.

في وقت سابق، أعلن مؤسس شركة أمازون الملياردير جيف بيزوس اعتزامه التبرع بمبلغ 200 مليون دولار بهدف نشر تعليم الفضاء.

ونقل موقع "فوربس الشرق الأوسط" أن بيزوس قرر التبرع بهذا المبلغ قبل أيام من خططه للانطلاق إلى الفضاء على متن سفينة صممتها شركته للصواريخ "بلو أوريجن".

ومن المنتظر أن يحصل متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، في واشنطن، على 70 مليون دولار لتجديد مبناه بتكنولوجيا أكثر تطوراً، فيما يذهب باقي المبلغ وهو 130 مليون دولار لصالح إطلاق مركز تعليمي جديد يركز على العلوم والهندسة متصل بمتحف سيحمل اسم بيزوس.

وقالت أمينة مؤسسة سميثسونيان، لوني بانش: "لقد كان جزءًا من رؤيتنا طويلة المدى، لكننا لم نمتلك الموارد لتحقيقه. والآن لدينا الإمكانية لتحقيق ذلك، لجعله مركزًا يساعد في إيصال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى الجماهير المحرومة والمجتمعات الريفية".

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