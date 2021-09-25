ركض وراء لص فسقط ميتاً.. شهامة مريض بالقلب تفقده حياته

المصدر: متابعات - شريف مهدي

توفي شاب يبلغ من العمر 24 عاماً يعاني من أمراض قلبية أثناء قيامه بعمل شهم في مدينة كونستانتا الرومانية، حيث شاهد لصاً سرق هاتفاً محمولاً من امرأة فتدخل على الفور وركض ورائه، لكنه سقط على الأسفلت ومات.

وبحسب وسائل إعلام رومانية فإن الواقعة حدثت في ميدان توماس الثالث، أحد أكثر الساحات ازدحاما في كونستانتا. حيث رأى الشاب "رادو" لصاً يسرق الهاتف الخلوي من بائعة، فهرول ورائه لكن قلبه لم يمهله حتى الإمساك باللص، وسقط على الأرض.

ووفقًا للمعلومات الأولية فإن الشاب الراحل كان يعاني من أمراض قلبية خطيرة للغاية تسببت في وقوع المأساة وسقوط الشاب على الأرض ووفاته لاحقاً.

وقام شهود العيان بالاتصال بالطوارئ ووصل طاقم الإسعافات الأولية إلى مكان الحادث ووجدوا الشاب في حالة خطيرة للغاية وقرر الطاقم الطبي نقله على وجه السرعة إلى أقرب مستشفى، لكن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى.

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