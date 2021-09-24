رجل أمن سعودي يخاطر بحياته لإيقاف سائق سيارة متهور (فيديو)
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطرة رجل أمن بحياته من أجل إيقاف مراهق متهور كان يقود مركبة على طريق سريع.
ووثق المقطع لحظة قيام الشاب المراهق بسحب رجل الأمن بمركبته الذي تعلق بها وسار بالمركبة وظل رجل الأمن متعلقًا بها حتى تمكن من إيقافه.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦— ابو محمد العالمي (@adviaor432) September 23, 2021
كفوووو رجال أمننا
والله انكم أبطال لا تفكر انك بنهرب أمامك رجل أمن سعودي 💚🇸🇦
تحيه من القلب لكم سواء على الحدود أو بالمدن ولجميع القطاعات #السعوديه_هى_دار_لنا_91 pic.twitter.com/LMtI3hFr56
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