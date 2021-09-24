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    رجل أمن سعودي يخاطر بحياته لإيقاف سائق سيارة متهور (فيديو)

    المصدر:
    • متابعة- الإمارات اليوم
    التاريخ:

    أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مخاطرة رجل أمن بحياته من أجل إيقاف مراهق متهور كان يقود مركبة على طريق سريع.

    ووثق المقطع لحظة قيام الشاب المراهق بسحب رجل الأمن بمركبته الذي تعلق بها وسار بالمركبة وظل رجل الأمن متعلقًا بها حتى تمكن من إيقافه.

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