جراحة فريدة من نوعها على مستوى العالم تنقذ مريضاً من انفجار قلبه ورئتيه.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم إجراء عملية جراحية فريدة من نوعها على مستوى العالم من قبل الجراحين الروس، حيث استقرت طفيليات خطيرة في قلب مريض ورئتيه، وتشكلت أكياس ضخمة، مما هدد بانفجار قلبه ورئتيه في أي لحظة، وبالتالي وفاته.

وقرر الأطباء الروس إزالة هذه التكوينات دون تحويل المريض إلى الدورة الدموية الاصطناعية.

وقد تكللت العملية الجراحية بالنجاح وإنقاذ المريض الذي بدأ يتعافى.

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