العثور على رفات عاشقين في وضع مؤثر منذ 4000 عام.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

تم العثور على رفاة شخصين من العصر البرونزي في منطقة بيليافيسكي أثناء الحفريات. وبثت وسائل الإعلام الروسية مقاطع فيديو لوضع العاشقين المؤثر على شكل قلب، كما بثت قناتي "روسيا 1" و "روسيا 24" على الهواء مشهد الرفات.

وتم العثور على رفاة شخصين على شكل قلب، فيما أعرب خبراء الآثار أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لاستخلاص استنتاجات حول سبب وجودهم في هذا الموقف بالذات.

وثبت أن عمر الرفات حوالي 4000 عام وينتمي إلى العصر البرونزي.

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