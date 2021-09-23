أعجوبة تنقذ إمرأة هولندية من موت محقق أسفل قطار سريع.. (فيديو)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

استقطب فيديو لحادثة كادت أن تودي بحياة امرأة في هولندا ملايين المشاهدات، ويوثق الفيديو نجاة الإمراة وبأعجوبة من الموت بعد قيامها بعبور السكك الحديدية أثناء مرور قطار سريع.

وأظهر مقطع الفيديو، قيام امرأة بعبور حاجز خاص بتوقف السيارات أمام القطار وبعدها عبرت السكك الحديدية عادت المرأة بشكل غير مفهوم لتعبر الحاجز مجددا لخظة عبور القطار الذي لامسها،ودفعها إلى الأمام بقوة.

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