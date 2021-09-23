الحكم على هندي بغسل ملابس 2000 إمرأة لستة أشهر

المصدر: الهند-أ ف ب

أطلق سراح رجل هندي متهم بمحاولة الاغتصاب بحكم مشروط، أن يغسل ويكوي ملابس جميع النساء في قريته لمدة ستة أشهر.

وسيتعين على لالان كومار البالغ 20 عاما، شراء المنظفات والمواد الأخرى اللازمة لتوفير خدمات الغسيل المجانية لمدة ستة أشهر لملابس نحو ألفي امرأة في قرية ماجهور بولاية بيهار، بموجب الحكم الصادر الأربعاء.

وقال ضابط الشرطة في منطقة مادهوباني بولاية بيهار سانتوش كومار سينغ إن كومار الذي يغسل الثياب لكسب عيشه، أوقف في ابريل بتهم تشمل محاولة الاغتصاب.

وقالت رئيسة المجلس القروي نسيمة خاتون إن "جميع نساء القرية سعيدات بقرار المحكمة".

وأضافت خاتون، وهي إحدى الشخصيات البارزة في القرية التي ستراقب كومار "إنه أمر تاريخي وسيعزز ذلك احترام المرأة ويساعد على صون الكرامة".

ورأت نساء في القرية أن هذا الحكم كان له أثر إيجابي إذ فتح النقاش في القرية بشأن الجرائم ضد النساء.

وقالت أنجوم بيروين "هذه خطوة رائعة ونوع مختلف من العقاب يبعث برسالة إلى المجتمع".

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