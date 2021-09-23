هندية تنظم حفلا ضخما بمناسبة طلاقها.. «17 عاما من زواج تعيس»

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

نظمت سيدة هندية حفلا ضخما دعت إليه العائلة والأصدقاء بمناسبة طلاقها، منهية زواجا دام 17 عاما «لم تجد خلالها معنى للسعادة».

ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية، فإن سونيا غوبتا البالغة من العمر 45 عاما احتفلت أخيرا بنهاية عملية طلاق مطولة امتدت نحو ثلاث سنوات.

وخلال الحفل، ارتدت السيدة التي تعمل مديرة حسابات في إحدى الشركات فستانا ملونا مع وشاح كتب عليه «مطلقة أخيرا»، وطلبت من ضيوفها أن يكونوا في قمة الصخب والحيوية.

وتزين الحفل بقلعة مطاطية ليستمتع بها الضيوف، وزخارف وردية وأرجوانية، وقوس قزح، وأشكال لوحيد القرن، وكعكة مخصصة للحفل.



وأرادت غوبتا أن يعبر الحفل عن شخصيتها التي وصفتها بأنها «ملونة وصاخبة».

و بحسب «روسيا اليوم» تزوجت غوبتا في عام 2003 بشكل تقليدي، لكنها سرعان ما أدركت أنها لم تشعر بالسعادة رغم محاولتها إنجاح الزواج لبضع سنوات.

وتحدثت عن زواجها السابق قائلة: «تزوجنا في الهند ثم انتقلنا إلى المملكة المتحدة، وانتهى بي الأمر بأنني غير سعيد حقا لسنوات»، وأضافت: «أردت فقط عودة حياتي السابقة، كنت شخصاً حيويا ومنفتحا جدا قبل زواجي، وعندما تزوجت، ذهب كل شيء».

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