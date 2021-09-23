فتاة أردنية تضع قائمة شروط عجيبة للزواج تثير جدلاً واسعاً

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

أثارت شروط فتاة أردنية للزواج، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بسبب غرابتها.

واشترطت الفتاة، حسب قائمة شروط نشرها موقع سرايا الإخباري أن يكون الشخص الذي سيتقدم للزواج منها، بدون "كرش" ويهتم بمظهره.

كما اشترطت الفتاة، أن يكون وضعه المادي كافيا لحياة كريمة، إضافة إلى أن "لا يكون ابن الماما"، وأن "تكون لديه شخصية مستقلة".

كما طلبت الفتاة في شروطها، أن لا يكون الشخص المتقدم، ممن يصدرون شخيرا أثناء النوم، وأن يكون صاحب خلق ودين، بالإضافة إلى أن لا يكون من مستخدمي الألفاظ البذيئة.

وقالت الفتاة، في قائمة شروطها، إنها لا تريده أن يتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "إلا مع أخواته وخالاته وعماته".

كما اشترطت، أن لا يأكل المنسف باليد، وأن يكون "فاهما للإتيكيت".

وتريد الفتاة من المتقدم للزواج منها، أن لا يكون عصبيا أو غبيا أو قليل الاستيعاب، إضافة إلى أنها تريده على مستوى من الثقافة.

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