«ممارسة التغيير» معرض في دبي لدعم قضايا البيئة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت بالسركال أفنيو في دبي فعاليات معرض «ممارسة التغيير»، الذي يهدف إلى مقاربة الفن من منظور بيئي وكيف يتم تمثيل البيئة في الصور والمنحوتات ودور الإنسان على الأرض.

حضر الافتتاح الذي أقيم في جناح «غاليري فيريتّي» الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والمدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون دبي سعيد مبارك خلفان خرباش المري، ومدير إدارة الفنون التشكيلية في دبي للثقافة خليل عبدالواحد، ومؤسس السركال أفنيو عبدالمنعم السركال، ومديرة إدارة الاستدامة في معرض إكسبو 2020 دبي دينا ستوري، وجمع من المسؤولين ورجال الأعمال والمهتمين في الثقافة والفن في الدولة.

وتشتمل قائمة الفنانين المشاركين في المعرض على كل من شربل صامويل عون (لبنان)، وكاثرين لاتسون (الولايات المتحدة)، ولورا لابي (فنلندا)، وريتشل ليبسكيند (الولايات المتحدة)، وإرفين باسكال (المملكة المتحدة)، وغزلان السهلي (المغرب)، وأرجان شيهاج (ألبانيا)، وكولين سيكاجوغو (أوغندا)، وإلتيون فالي (ألبانيا)، وفتيحة الزموري (المغرب).

ويمثل المعرض في دبي بياناً يوضح أن إنقاذ الكوكب يعتبر بمثابة جهد جماعي يتطلب في الوقت ذاته مسؤولية فردية. فبغض النظر عن مكان التواجد وما يملكه الإنسان من أدوات، هنالك العديد من الخيارات التي يمكن اتخاذها من أجل لعب الدور المنوط بكم لإنقاذ الكوكب.

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