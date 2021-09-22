هل تحلم بزيارة «موطن الفخامة» في دبي؟.. برج العرب يفتح أبوابه للراغبين للمرة الأولى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «مجموعة جميرا» شركة الضيافة الرائدة عالمياً والتابعة لـ «دبي القابضة» عن تجربة استثنائية تقدمها المجموعة للراغبين في زيارة «برج العرب» من غير المقيمين فيه، وهي عبارة عن جولة إرشادية مبتكرة للتعريف عن قرب بالفندق من خلال زوايا عدة، سواء الطراز المعماري الفريد للفندق المُصنف بين أشهر فنادق العالم، أو المساحات التي يقدم من خلالها الفندق أفضل خدمات الضيافة التي أشتهر بها هذا المرفق السياحي الفريد.

وأوضحت «دبي القابضة» أن مدة الجولة 90 دقيقة وتتم برفقة مرشدين مختصين لتقديم المعلومات الوافية للضيوف، وتمكينهم من التعرف على العديد من التفاصيل التي قد لا يعرفها الجميع عن الفندق الذي يعد من أبرز مكونات المشهد السياحي في إمارة دبي، وأحد أشهر المعالم السياحية على مستوى المنطقة والعالم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة جميرا» جوزيه سيلفا: «تماشياً مع المكانة المتميزة التي تتمتع بها دبي كوجهة عالمية، تأتي التجربة التي اخترنا لها عنوان (داخل برج العرب) وتخدم في إظهار روح الابتكار وقيم الطموح التي تقف وراء تشييد هذا المعلم الفريد، والذي تم تشييده تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تطوير المشاريع النوعية العملاقة في شتى المجالات بما فيها المجال السياحي، لنعرض عبر هذه الخطوة معايير الضيافة الفاخرة التي تشتهر بها مجموعة جميرا في منح ضيوفها تجارب لا تنسى».

وأضاف «مع بدء حركة السفر حول العالم في العودة تدريجياً إلى نشاطها المعهود، تسعدنا دعوة الزوار لاستكشاف (الموطن الأصلي للفخامة) وخوض هذه التجربة المُلهمة، ومشاهدة المستويات الاستثنائية من الفخامة العربية في إطار عالمي».

وتتيح جولة «داخل برج العرب» للضيوف فرصة التعرف على بهو الفندق الشهير والجناح الملكي، وسيحصل الضيوف على معلومات مفصلة عن تاريخ الفندق عبر التقنيات التفاعلية الرقمية في «جناح التجربة»، إذ يستكشفون التصاميم الفريدة للفندق بأدق تفاصيلها بما فيها أسلوب البناء الخاص المستخدم في تشييد هذا الصرح العالمي الشهير.

وللراغبين في الزيارة والاستمتاع بتجربة «داخل برج العرب»، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: https://insideburjalarab.com.

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