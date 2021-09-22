يزوّر اختبار «كورونا» إيجابياً ليتهرب من الذهاب إلى العمل

المصدر: هانوي ■ د.ب.أ

ذكرت وسائل إعلام فيتنامية، أمس، أنه تم تغريم رجل (41 عاماً) في وسط فيتنام 327 دولاراً، لتزويره اختباراً إيجابياً لـ«كوفيد-19»، حتى يتمكن من تجنب الذهاب إلى العمل.

وقالت الشرطة بمقاطعة داك نونغ في منطقة المرتفعات الوسطى الفيتنامية، إن رجل، الذي لم يكشف عن اسمه، غُرّم لنشره معلومات كاذبة.

وأثارت نتيجة اختباره «الإيجابية» القلق بين مسؤولي الصحة المحليين، إلا أن الاختبارات اللاحقة للرجل أسفرت عن نتائج سلبية.

وخلص التحقيق إلى أن الرجل الذي يعمل في شركة اتصالات محلية، طلب منه إجراء اختبارات روتينية للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا»، غير أنه بعد أن تلقى اختباراً سلبياً، زوّر النتيجة إلى إيجابية لتجنب العودة إلى العمل.

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