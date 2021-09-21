«الإمارات اليوم» تحتفل بدخول عامها الـ 17

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفلت أسرة «الإمارات اليوم»، بمرور 16 عاماً على صدورها، حيث تلقّت التهاني من عدد من المسؤولين ومن شخصيات المجتمع، والمؤسسات الحكومية والخاصة.

وكان العدد الأول من «الإمارات اليوم» قد صدر في 19 سبتمبر من عام 2005، حيث شكّلت منذ تأسيسها علامة فارقة في المشهد الصحافي والإعلامي في الدولة، ضمنت لها التميّز والاختلاف.

وخلال مسيرتها الصحافية تميّزت «الإمارات اليوم» بخطها المتفرّد، وواصلت إطلاق المبادرات المجتمعية والإنسانية، والاقتراب أكثر من مشكلات الإنسان البسيط وهمومه، إلى جانب المبادرات التي تحفّز على الابتكار والإبداع.

ولم تُغفل الصحيفة، خلال السنوات الأخيرة، مواكبة توجّه الدولة لتبنّي استراتيجية الخدمات الذكية، فسخّرت التقنيات الحديثة لتقديم خدمة إعلامية سريعة ومتكاملة للقارئ.

وتدخل «الإمارات اليوم» عامها الـ17 بثقة أكبر.. وإرادة وتصميم على أن تظل في قلب المنافسة، متعهدة لقرّائها ومتابعيها ببلوغها آفاقاً جديدة، تلبي طموحات وشغف الجميع، وبالإبقاء على نهج الصدقية الذي اتبعته منذ عددها الأول.

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